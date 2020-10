Duket se nuk ka të ndalur vala e dytë e koronavirusit, pavarësisht një pakete rregullash të reja të dizajnuara për ta bërë pikërisht atë.

Shkalla e infeksionit po rritet me shpejtësi, me vlerësime që sugjerojnë se deri në 100,000 njerëz në ditë mund të jenë duke kapur virusin. Franca ka pranuar që qasja e saj rajonale nuk po funksionon, duke njoftuar një bllokim të ri kombëtar. Gjermania, në një masë më të vogël, po planifikon gjithashtu një të tillë.

Uellsi është në mes të një bllokimi të shkurtër, në të cilin baret, restorantet, kishat dhe shumica e dyqaneve janë mbyllur për dy javë.

Pra, a është thjesht çështje kohe për një bllokim të plotë?

Shkencëtarët sigurisht që mendojnë kështu

Jeremy Farrar, një anëtar i Grupit Këshillimor Shkencor për Emergjencat. Londër (Sage), i cili këshillon ministrat, thotë se kjo duhej të kishte ndodhur tashmë – dhe duhet patjetër që tani. Çdo vonesë, tha ai, do të kushtojë dhe do të thotë që kufizimet e mëvonshme do të jenë “më të vështira dhe më të gjata”.

Mjetet që kemi në dispozicion nuk po tregojnë efektivitet, tha Dr Duncan Robertson, duke iu referuar masave në Angli.

Sistemi i provës dhe gjurmimit, i projektuar për të zhdukur shpërthimet, nuk mund ta përballojë, tha ai.

Ai thotë se është thjesht çështje kohe deri në një izolim të plotë. /BBC/

/e.rr