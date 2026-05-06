Mbrëmjen e kësaj të mërkure, do të përcaktohet edhe finalistja e dytë e Ligës së Kampioneve. Pas duelit spektakolar në ndeshjen e parë, Bayern Munich dhe Paris Saint Germain, do të përballen mes tyre në sfidën e kthimit në “Allianz Arena”.
Francezët vijnë në këtë takim pas fitores 5-4 në ndeshjen e parë, në atë që u fut në histori si gjysmëfinalja më me shumë gola të shënuar.
Bayern Munich synon finalen e 12-të në histori dhe pritet të jetë një përballje shumë e luftuar. Gjermanët vijnë në këtë duel në formë të mirë, ndërsa njohin vetëm një humbje në 29 ndeshjet e tyre të fundit në shtëpi në Champions.
PSG-ja synon të mbrojë avantazhin e ndeshjes së parë dhe të bëhet ekipi i parë francez që arrin tre finale në Champions League. Parisienët janë kualifikuar në 14 nga 17 ndeshjet e mëparshme europiane, kur fituan duelin e parë.
Pak minuta para fillimit të takimit, janë zbuluar dhe rreshtimet e dy ekipeve.
FORMACIONET ZYRTARE:
Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Diaz, Musiala, Olise, Kane.
PSG: Sofanov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
