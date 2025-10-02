Pas samitit të Bashkëpunimit Evropian (EPC) në Kopenhagë, kryeministri Edi Rama ka publikuar një postim në “X” ku sqaron momentin e shakasë që bëri me Presidentin francez Emmanuel Macron dhe Presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev.
Rama thekson se një fjali e thënë në shaka, në frymën e miqësisë, u shndërrua menjëherë në tituj pompozë nëpër media, duke harruar substancën reale të diskutimeve në këtë samit.
“Një moment i lehtë, një shaka mes miqsh. Sigurisht, nuk ka problem nëse kjo përhapet, por ta kthesh në helm politik është thjesht e padrejtë”, shkruan Rama.
Kreu i qeverisë shqiptare thekson se ai moment ishte thjesht një shaka mes miqsh, ndërsa Presidenti Trump, sipas Ramës, ka treguar veten si një udhëheqës që ka rikthyer fjalën “paqe” në fjalorin e Perëndimit dhe ka arritur paqe në vende ku të tjerët kanë dështuar.
Rama e mbyll postimin duke vlerësuar momentin e miqësisë dhe bashkëpunimin ndërkombëtar:
Ky shkëmbim nuk ishte gjë tjetër veçse një moment humori mes njerëzve që janë ndër admiruesit më të mëdhenj të Presidentit Trump.
Reagimi i Kryeministrit Edi Rama:
Është vërtet e jashtëzakonshme se si funksionon media e sotme dhe si e ashtuquajtura “viralitet” mund ta shtrembërojë kaq lehtë realitetin. Një fjali e thënë me humor të mirë, në frymën e miqësisë, papritmas shndërrohet në një kryefjalë botërore të një samiti të tërë midis dhjetëra kombeve, ndërsa gjithçka tjetër, substanca e vërtetë, bëhet e parëndësishme. Por po, ishte shumë argëtuese sot të isha me mikun tim të vjetër Ilham Aliyev dhe, në prani të mikut tonë të dashur të përbashkët Emmanuel Macron, t’i referohesha një gabimi të Presidentit Trump se edhe Shqipëria arriti të bënte paqe me Azerbajxhanin, ndërsa vetë Emmanuel punoi pa u lodhur, për një kohë të gjatë, për të sjellë paqe midis Azerbajxhanit dhe Armenisë.
Një vërejtje e lehtë, një moment miqësor. Sigurisht, nuk ka problem nëse përhapet, por ta shtrembërosh atë në helm politik është thjesht e padrejtë.
Pra, le ta sqarojmë situatën: E vërteta është se Presidenti Trump e ka treguar veten si një udhëheqës që e riktheu fjalën “paqe” në fjalorin e Perëndimit pas shumë vitesh. Dhe po, në një kohë jashtëzakonisht të shkurtër, ai ka arritur paqe aty ku të tjerët u përpoqën por dështuan dhe ai vazhdon ta ndjekë atë pa u lodhur. Ai shkëmbim nuk ishte gjë tjetër veçse një moment humori të mirë midis njerëzve që, në fakt, janë ndër admiruesit më të mëdhenj të Presidentit Trump.
