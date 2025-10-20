Faktori shqiptar në Maqedoninë e Veriut ka marrë një goditje të madhe politike, në zgjedhjet e 19 tetorit. Analisti Baton Haxhiu, i ftuar në “Real Story” u shpreh se për fat të keq as Shqipëria dhe as Kosova nuk mund të ndihmojnë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, dhe kjo e ka një arsye, që sipas tij është faktori ndërkombëtar.
“Ne nuk mund të ndikojmë asgjë Në Maqedoninë e Veriut, për një arsye, edhe Shqipëria dhe Kosova janë peng mbi atë se çfarë raporti kanë me ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët ndikojnë në secilën pikë të politikën në Kosovë dhe Shqipëri.
Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, Menduh më vjen keq, mos prisni ndihmë nga këto dy shtete. Jam i sigurt. Të gjitha sallat ku ka qenë Ali Ahmeti kanë qenë me flamuj shqiptarë, momentin kur janë larguar prej aty, të gjithë flamujt kanë qenë në dysheme. Kjo është simbolika se çfarë është raporti i shtetit shqiptar me një të vërtetë atje, me politikën”, tha ai.
Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Menduh Thaçi, i cili nuk mori pjesë në zgjedhjet e 19 tetorit, u shpreh se për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut ka vetëm një zë dhe një referencë nga duhet dëgjuar:Tirana zyrtare!
“Baton i dëshpëruan shumë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, unë kurrë nuk do heq dorë, unë dua vetëm një përmirësim. Nuk ka dy shtete, vetëm Shqipëria, vetëm Tirana”, tha ai.
Gjatë diskutimit në studio, analisti Skënder Minxhozi duke analizuar rezultatin e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut u shpreh se në “dobësimin” e faktorit shqiptar atje ka ndikuar jo vetëm marrëdhënia e tendosur dhe e tensionuar mes Shqipërisë dhe Kosovës, por edhe ajo mes dy kryeministrave.
“Dy shtete më të mëdha shqiptare punë nuk rregullojnë, por punë prishin, sepse unë kam përshtypjen se situata në Maqedoninë e Veriut është dhe një reflektim i marrëdhënieve të tendosura dhe të tensionuar, që prej vitesh mban të lidhur Tiranë dhe Prishtinës.
Marrëdhënia e tensionuar mes dy kryeqytetesh unë mendoj se janë ndër faktorët që janë shumë-shtresorë, janë disa probleme, është një mozaik. Edhe marrëdhënia Rama-Kurti ka prodhuar një situatë. Rama ka vijuar me romantizmin e vet, ndërsa Kurti ka filluar me atë librin e vet të llogarive kap njërin, kap tjetrin.”, tha ai.
