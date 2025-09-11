I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, analisti Baton Haxhiu komentoi ndryshimet e fundit në Asamblenë e Partisë Socialiste dhe përbërjen e re të kabinetit qeveritar të kryeministrit Edi Rama. Sipas tij, ndryshimet sinjalizojnë një prerje të fortë me të shkuarën politike brenda PS-së, veçanërisht me figurën e Erion Veliajt, për të cilin tha se “politikisht ka vdekur”.
“Rama bëri prerjen me të kaluarën njeriun kryesor dhe atë më pak kryesor që nuk u përmendën vetëm kur tranzicionit kaloi te Ogerta Manastirliu. Erion Veliaj sot politikisht ka vdekur, ka mbaruar. Është shumë e vështirë që t’i jepet fundi dikujt në një asamble politike. Ajo që është e rëndësishme është që Rama ka vendosur dy kritere qeverisëse; një kriterin e veprimit dhe e dyta është kriteri i individualizimit me kë Rama funksionon”, tha analisti.
Haxhiu i kushtoi vëmendje të veçantë caktimit të Ogerta Manastirliut si kandidate e PS për zgjedhjet e parakohshme në Bashkinë e Tiranës, duke e cilësuar si një sfidë të madhe për të, por edhe si një betejë të përbashkët politike me vetë Ramën. Ai theksoi se Manastirliu nuk është një figurë “luftarake” politike në natyrë, por posedon integritet dhe profil të moderuar, që sipas tij mund ta vendosë përballë një kandidateje me tipare të ngjashme si Jorida Tabaku.
“Ogerta dhe Rama në të ardhmen do të funksionojnë bashkë në Bashkinë e Tiranës dhe beteja do të jetë e të dyve, pasi Ogerta e vetme nuk ka fuqinë, ose më saktë dëshirën që të hapë betejën me miqësinë që ka pasur me Erion Veliajn. Vështirësia e Ogertës shihej qartë. Nuk besoj se Ogerta është e tillë, nuk është luftëtare që vret rrugës politikisht dhe zë vendi. Megjithatë e ka një humanizëm brenda”, u shpreh Haxhiu.
Analisti gjithashtu vuri në dukje qasjen e re të Ramës në përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të tij, ku theksoi dy kritere, veprimin dhe individualizimin, duke nënvizuar forcimin e pozitave të disa ministreve, si Elisa Spiropali dhe Belinda Balluku, si dhe një kontroll më të drejtpërdrejtë mbi strukturat e rendit. Ai kritikoi mungesën e reagimit të opozitës ndaj kandidimit të Manastirliut, duke e konsideruar si tregues të papërgatitjes së saj për këtë betejë elektorale.
“Një Elisa Spiropali pasi fuqia e tij ndërkombëtare është shumë e fortë dhe Elisën e ka aty si pjesë të saj duke mos ia dhënë ngarkesë dhe përplasje Belinda Ballukut. Dy negociatoret që janë përgjegjëse dhe që kanë lidhje personale me Ramën. E treta Rama ia dha fuqinë një ministre femre, por e mori fuqinë direkte tek komandantët e policisë, sot ai u trego se nuk keni se çfarë të bëni me policinë, unë jam ai. Kurse Ogerta e ka punën më të vështirë”, vijoi më tej analisti në studion e Opinion.
