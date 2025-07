Baton Haxhiu, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ka folur për mundësinë e heqjes së non-gratës së Berishës nga administrata Trump.

Haxhiu deklaroi se nuk ka ndonjë interes as për Shqipërinë dhe Ballkanin, jo më për Sali Berishën duke e përmbyllur këtë çështje me frazën, “kujt i ha qoshja për non-gratën e Berishës?”.

Biseda në studio:

Ylli Rakipi: A ka ndonjë shpresë që Berishës t’i hiqet non-grata? A ka ndonjë rëndësi kjo çështje për opozitën apo thjesht për doktorin?

Baton Haxhiu: Bota, pradigma e re e botës është e tmerrshme. Kujt i ha qoshja për non-gratën e berishës? Asnjeriu nuk i ha qoshja për Shqipërinë dhe Ballkanin, nuk ka kohë.

Ylli Rakipi: Si malësor nuk e duron dot ai të jetë non-grata, nuk ka faj i shkreti, se po të bësh non-grata, duhet të bësh të paktën 15-20 vetë.

Baton Haxhiu: Non-grata nuk ka më kuptim. Berisha e ka hequr non-gratën vetë, ka fituar legjitimitetin në PD. Ai është në opozitë dhe non-grata nuk ka asnjë peshë.

Andi Bushati: Nëse Trump i kthehet ndonjë ideje të çmendur për Kosovën, do të shohësh që i pari që do t’i ngulë thikën Kosovës, do të jetë Edi Rama dhe Rama do të afrohet me Trump dhe Berisha prapë mund të mbetet larg Trump.

Ylli Rakipi: Epo pret Presidentin tjetër që do të vijë, kushedi kush do të jetë…

Andi Bushati: Por ishalla nuk ndodh, jo për Berishën, por për Kosovën.