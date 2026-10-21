Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) ka kryer kontrolle në zyrat administrative të Parlamentit Evropian në Bruksel dhe Strasburg, në kuadër të një hetimi të gjatë mbi keqpërdorimin e mundshëm të fondeve të Bashkimit Evropian. Hetimi lidhet me veprimtarinë financiare të partive të ekstremit të djathtë dhe stafit të tyre gjatë periudhës së mëparshme legjislative.
Sipas raportimeve të Financial Times, AFP dhe Reuters, aksioni hetimor në ambientet e Parlamentit Evropian synon zbardhjen e procedurave financiare të ndjekura nga ish-Grupi i Identitetit dhe Demokracisë (ID), i cili u shpërbë pas zgjedhjeve evropiane të vitit 2024.
Qëndrimi i Zyrës së Prokurorit Publik Evropian (EPPO)
Organi i pavarur i BE-së, i cili ka përgjegjësinë për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve kundër buxhetit të bllokut, konfirmoi ndërmarrjen e kontrolleve në disa ambiente në Francë dhe Belgjikë.
Përmes një deklarate zyrtare, EPPO sqaroi shtrirjen e operacionit, duke ruajtur konfidencialitetin mbi detajet e mëtejshme:
Prokuroria Evropiane konfirmoi se aksioni është pjesë e një hetimi të vazhdueshëm mbi përdorimin e fondeve të BE-së nga një ish-grup i Parlamentit Evropian, duke saktësuar se “nuk do të publikojë detaje të mëtejshme për momentin nga frika e kompromentimit të hetimit.”
Reagimi i aleancës “Patriotët për Evropën”
Grupi politik “Patriotët për Evropën” (PfE)—aleanca e tretë më e madhe në Parlamentin Evropian, e krijuar pas zgjedhjeve të vitit 2024 kryesisht nga ish-anëtarë të ID-së—konfirmoi praninë e hetuesve në zyrat e saj administrative, por kërkoi të distancohet nga përgjegjësia ligjore.
Në një deklaratë zyrtare për mediat, përfaqësuesit e PfE-së nëvizuan se kontrollet i përkasin një strukture të kaluar:
“Duket se këto kontrolle lidhen me ankesën e ngritur kundër Grupit të Identitetit dhe Demokracisë (ID) të shpërbërë në vitin 2024. Grupi Patriotët për Evropën thekson se nuk ka vazhdimësi ligjore me Grupin ID dhe se nuk është i përfshirë në hetimet në vazhdim.”
Këtë qëndrim e përforcoi edhe eurodeputeti francez i partisë Rassemblement National (RN), Jean-Paul Garraud, i cili saktësoi se objekt i kontrolleve ishin specifikisht “zyrat e anëtarëve të stafit të ish-grupit Identitet dhe Demokraci”. Ndonëse përbërja e aleancës së re mbetet kryesisht e njëjtë me paraardhësen e saj, ndryshimi më i dukshëm përfshin përjashtimin e partisë gjermane Alternativa për Gjermaninë (AfD).
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