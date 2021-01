Partia Socialiste do të marrë së paku 74 mandate në zgjedhjet e 25 Prillit.

Është ky “basti” i Taulant Ballës në panelin me analistët Preç Zogaj e Lorenc Vangjeli këtë të premte.

Nurmi dy i PS tha në emisionin “Java në RTSH” se vota e demorkatëve po shkon për fatet politike të Agron Dukës, Fatmir Mediu, Nard Ndokës dhe aleatëve të tjerë të PD.

“Të premten e parë pas 25 Prillit unë do të vij këtu tek studio e “Javës në RTSH” dhe do ta ballafaqojmë rezultatin. Partia Socialiste do të ketë të paktën 74 mandate për të qeverisur vendin. Ajo që po ndodh në krahun opozitar, nuk i bën mirë vetë Partisë Demorkatike. Demokratët e thjeshtë ndihen sot të fyer sesi vota që ata japin lidhet me fatin politik të Gonit, Nardit, Fatmirit etj. Ky lloj “Dushku” nuk duhet të përsëritet. Një subjekt politik në vitin 2013 që u zhduk pas zgjedhjeve kërkonte të hyntë në listat e PS dhe ne ishim të qartë që askush nuk mund të hyjë brenda listës së socialistëve“, tha Taulant Balla në studion e “Java në RTSH”.

g.kosovari