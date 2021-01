Ndërtimi i Spitalit të ri në Fier është çështje urgjente. Kështu e ka konsideruar qeveria shqiptare pasi me një akt normativ, ka shpronësuar pronarët e tokës ku është planifikuar të ndërtohet spitali i ri.

Akti Normativ është botuar në fletoren zyrtare dhe autorizon Agjencinë Shtetërore të Shpronësimeve që të negociojë me banorët e zonës ku është parashikuar ndërtimi.

Me gjasë, urgjenca e qeverisë lidhet me nevojën e një qendre të re shëndetësore që do t’i shërbejë jugut të vendit. Por edhe me premtimin e presidentit turk Erdogan, që spitalin e ri do ta përfundojë përpara zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit.

/a.r