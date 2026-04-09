“Në një luftë ku nuk ka fitues, kryeministri izraelit duket se do të jetë humbësi më i madh,” shkruan Guardian, duke komentuar reagimet brenda Izraelit pas armëpushimit të shpallur nga SHBA dhe Irani në orët e para të së mërkurës.
Gazeta thekson se vlerësimet e inteligjencës amerikane për planet izraelite mbi ndryshimin e regjimit në Iran rezultuan të sakta, ndërsa parashikimet e Izraelit se konflikti do të zgjaste vetëm disa ditë apo javë dolën tragjikisht të gabuara. Edhe dy ditë para armëpushimit, Netanyahu kishte bërë presion tek Donald Trump për të mos pranuar marrëveshjen.
Udhëheqësi i opozitës, Yair Lapid, e quajti situatën “një katastrofë politike të pashembullt” dhe tha se Netanyahu dështoi politikisht dhe strategjikisht, duke shkaktuar dëme që do të kërkojnë vite për t’u riparuar. Kreu i Partisë Demokratike të majtë, Yair Golan, e cilësoi armëpushimin një “dështim strategjik”, duke theksuar se premtimet për fitore dhe siguri historike u shndërruan në një nga dështimet më serioze strategjike që Izraeli ka përjetuar.
Guardian vëren se, në fushën e sigurisë, forca e Gardës Revolucionare të Iranit ka arritur objektivin kryesor, mbijetesën e një sulmi njëmujor nga dy ushtritë më të fuqishme në botë. Shteti iranian ka mbetur i paprekur, me asete të konsiderueshme ushtarake, dhe mund të kërkojë riarmatim të shpejtë.
Këmbëngulja e Netanyahut për të vazhduar sulmet në Libanin jugor po rrezikon konflikt të drejtpërdrejtë me Hezbollahun, që ka treguar aftësi të veçanta në tokën e vet.
Pasojat diplomatike dhe politike
Në SHBA, mbështetja për Izraelin është në nivelin më të ulët historik, edhe midis votuesve hebrenj, ndërsa roli i Izraelit në shtyrjen e Trump drejt luftës me Iranin është kritikuar nga të gjitha spektrat politike. Në vit zgjedhor për Izraelin, Netanyahu po del pa arritur asnjë nga objektivat kryesore të sigurisë.
Analisti i Haaretz, Amos Harel, thekson se dobësitë e administratës amerikane dhe të sistemit izraelit nën Netanyahun u bënë të dukshme: prirja për të marrë rreziqe të pabaza, planet e dyshimta dhe përbuzja për ekspertët. Ai shton se pas këtij dështimi, Netanyahu nuk ka shumë gjasa të ketë një mundësi të ngjashme me mbështetjen amerikane.
Guardian përfundon se “Netanyahu rrezikoi gjithçka dhe, duke dështuar të arrijë qëllimet e tij strategjike në Iran, ka dëmtuar pozicionin ndërkombëtar të Izraelit dhe rrezikon sigurinë e vendit për vitet që vijnë.”
