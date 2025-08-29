Numri i lejeve të ndërtimit të miratuara nga bashkitë gjatë tremujorit të dytë të 2025 ishte pothuajse i njëjtë me atë të së njëjtës periudhë të një viti më parë.
Sipas INSTAT, nga marsi në qershor të këtij viti, bashkitë dhanë 352 leje për ndërtime në territoret e tyre, ndërkohë që për të njëjtën periudhë të një viti më parë ishin dhënë 354 leje.
Por, pavarësisht se numri i lejeve është thuajse i njëjtë, sipërfaqja e ndërtimit këtë tremujor është shumë më e vogël.
Sipërfaqja gjithsej e parashikuar për ndërtimet në këtë tremujor është 278 mijë m², duke shënuar një ulje prej 67%, në krahasim me tremujorin e dytë të vitit 2024, kur u miratuan ndërtime me sipërfaqe 844 mijë m².
Rënia e sipërfaqes së ndërtimit është reflektuar edhe tek vlera e përafërt e ndërtimeve të parashikuara.
Më konkretisht, INSTAT raporton se vlera e projekteve të miratuara (që përfshin si ndërtesat ashtu edhe punimet inxhinierike) arriti në 18,4 miliardë lekë, duke shënuar një ulje prej 45,5%, krahasuar me një vit më parë, kur ajo kapi shifrën e 33,7 miliardë lekëve.
Ndërtimet për banim përbëjnë pjesën më të madhe të lejeve të reja, me 271 të tilla dhe sipërfaqe ndërtimi 119 mijë m².
Ndërkohë, ndërtesat jo-rezidente (si hotele, ndërtesa tregtare dhe industriale) zënë pjesën tjetër me 81 leje ndërtimi dhe 159.338 m² sipërfaqe.
Sa u përket zonave, qarku i Durrësit mban peshën kryesore me 156 leje ndërtimi të reja dhe sipërfaqe ndërtimi 129 mijë m².
