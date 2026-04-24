Bashkimi Evropian i dhuroi sot Prokurorisë së Përgjithshme pajisje të rrjetit të Teknologjisë së Informacionit (IT), në kuadër të mbështetjes për dixhitalizimin e sektorit të drejtësisë në Shqipëri.
Investimi, me vlerë 240,000 euro, përfshin furnizimin me pajisje, konfigurimin dhe instalimin, si dhe garancitë dhe shërbimet e mbështetjes teknike.
Sipas njoftimit, këto pajisje do të shërbejnë për modernizimin dhe forcimin e infrastrukturës së rrjetit të Prokurorisë së Përgjithshme dhe të zyrave të ndryshme të prokurorisë në të gjithë vendin.
Leave a Reply