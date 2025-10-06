Reforma në burimet njerëzore dhe niveleve drejtuese në bashkinë e Fierit është në fazën përmbyllëse. Sot drejtuesja politike e qarkut të Fierit dhe njëherazi zv-kryeministrja, Belinda Balluku, pritet të prezantojë katër nënkryetarët e rinj dhe Sekretarin e Përgjithshëm të Bashkisë së Fierit.
Mes emrave që pritet të emërohen nënkryetarë të bashkisë, janë zyrtarë dhe politikanë që nuk kanë qenë më herët pjesë e administratës vendore, sikurse janë dy ish-deputetët socialist Nusret Avdullai, dhe Mirela Pitushi, si dhe kandidati për deputetë, Mariglen Hoxha.
Erald Qirio është aktualisht administrator i Njësisë Administrative Qendër dhe pritet të emërohet nënkryetar i bashkisë së Fierit.
Në postin e Sekretarit të Përgjithshëm është emëruar Niko Neço, ish-drejtor prokurimesh në Bashkinë e Fierit. Me strukturën e re, bashkia do të “blindohet” me katër nënkryetarë dhe një Sekretar të Përgjithshëm.
Leave a Reply