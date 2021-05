Pas zyrtarizmit të emrit të ri, Bashkia e Dimalit organizon konkursin për dizenjimin e Emblemës dhe Logos së re të qytetit, si dhe përgatitjen e një “brand book” për promovimin e vlerave arkeologjike dhe kulturore të zonës.

Përmes një postimi në rrjete sociale, Kryetarja e Bashkisë Juliana Memaj deklaron se logoja që do të përzgjidhet nga një juri profesioniste, në përbërjen e së cilës janë artistë dhe pedagogë të Universitetit të Arteve, do të përdoret për promovimin e qytetit, si dhe në të gjitha shkresat zyrtare të Bashkisë së Dimalit.

Të gjithë të interesuarit kanë afat të dërgojnë propozimet e tyre nga data 25.05.2021 deri në 25.06.2021, në adresën elektronike: [email protected] Secili nga kandidatët mund të paraqesë vetëm një propozim. Fituesi do të marrë edhe një çmim 100.000 Lekë (të reja), ku përfshihen edhe taksat e aplikueshme.

Emblema dhe Logoja duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme:

• Duhet të jetë krijim origjinal dhe unik;

• Duhet të përcjellë historinë e lashtë dhe veçoritë e qytezës;

• Duhet të konceptohet posaçërisht për këtë konkurs nga ana estetike;

• Duhet të jetë e lehtë për t’u dalluar, e përshtatshme në dimensione, sipërfaqe dhe përdorime të ndryshme, në dy variante: me ngjyra dhe bardhë e zi;

• Nuk duhet të shkelë të drejtat e palëve të treta, përfshirë edhe të drejtën e autorit;

• Nuk duhet të përmbajë figura, fotografi ose elementë të tjerë identifikues pa autorizimin e përkatës.

Formati i kërkuar për propozimet dhe mënyrat e paraqitjes:

• Çdo propozim duhet të përfshijë “brand book”-un, emblemën dhe logon me rezolucion të lartë, shpjegimin e projektimit mbi idenë e autorit, si dhe një informacion të shkurtër mbi projektuesin.

• Pjesëmarrësit mund ta paraqesin propozimin e tyre në formën e një (1) PDF, ku të përfshihet përshkrimi dhe filozofia pas Emblemës dhe Logos, dhe një (1) JPG, vetëm Emblema dhe Logoja.

• Në versionin PDF duhet të përfshihen edhe detajet e plota të kontaktit.

Dosjet duhet të emërtohen me emrin dhe mbiemrin e aplikuesit.

Aplikantët duhet të paraqesin propozimet e logos në adresën [email protected]

Në fund të konkursit, fituesi duhet t’i dorëzojë emblemën dhe logon e krijuar prej tij në formatin e skedarit vektorial në Program Adobe Illustrator (AI ose EPS).