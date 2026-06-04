Rasti i publikuar këtë të enjte, më 4 qershor, në emisionin “Stop” lidhet me një gabim administrativ në Zyrën e Gjendjes Civile të fshatit Ruzhdie, i cili i ka shkaktuar probleme të shumta familjes Kamberaj.
Saimir Kamberaj, i cili jeton dhe punon në Greqi, denoncon një pasaktësi të rëndë në dokumentacionin e bashkëshortes së tij, Dorina Kamberaj.
Sipas denoncimit, në vitet 2017 dhe 2019, gjatë përpunimit të të dhënave në sistemin e gjendjes civile, shtetësia e Dorina Kamberajt është regjistruar gabimisht si afgane, në vend, që të figurojë shqiptare.
Ky gabim ka sjellë vështirësi në procedurat administrative të familjes, veçanërisht për dokumentacionin e djalit të tyre.
Gazetarja kontaktoi Zyrën e Gjendjes Civile, që tashmë funksionon në Patos pas transferimit nga fshati Ruzhdie. Përgjegjësja e zyrës, Afërdita Beqiraj, pranoi, se bëhej fjalë për një gabim njerëzor të ndodhur gjatë hedhjes së të dhënave në sistem.
Sipas saj, në vend të shtetësisë “Albania”, ishte regjistruar gabimisht “Afghanistan”, duke krijuar pasaktësinë në certifikatat e gjendjes civile.
“Ne do bëjmë verifikimin në regjistrin themeltar, të verifikojmë njëherë shtetësinë reale”, u shpreh Beqiraj.
Pas verifikimeve dhe procedurave të nevojshme, Afërdita Beqiraj aplikoi për korrigjimin e të dhënave pranë institucioneve kompetente në Fier.
Me ndërhyrjen e emisionit “Stop” dhe bashkëpunimin mes Zyrës së Gjendjes Civile në Patos, problemi u zgjidh brenda një kohe të shkurtër.
Në përfundim, familja Kamberaj u pajis me certifikatën e korrigjuar, ku shtetësia e Dorina Kamberajt figuron si shqiptare.
Qytetari Saimir Kamberaj:
-Përshëndetje! Jam Saimir Kamberaj nga Fieri. Ndodhem në Greqi, kam problem, duhet të nxjerr çertifikatë martesore. Kam 4 muaj, që kam bërë kërkesë dhe nuk më kthen njeri përgjigjie, sepse çertifikata e vjetër shkruan shtetësinë Afganistan.
-Të nuses sime, të Dorinës.
-Dorina Kamberaj.
-Në Patos.
-Atë nuk e di unë!
-Eh, nuk e di. Bën vaki.
-Atë do doja dhe unë, po nuk e di.
-Çertifikata ka dalë në Ruzhdie. Tani ajo ka ikur nga Ruzhdia, nuk ekziston më.
-E bëra pashaportën, por dje nxorra çertifikatën personale të Dorinës dhe familjare. Ajo familjarja, pse më thotë mua “Shqipëri”. Nuk e di! Unë do vija vetë, po duhet të bëj një operacion këto ditë edhe do vija vetë. Unë nuk e di tashi, nëqoftëse do bëni ju gjë, nëqoftëse s’do bëni, mua do të më keni muaji tjetër, më keni aty!
-E kam bërë atë bisedë. (qesh)
-As e di nga bie, thotë.
-Jo, jo nuk besoj! Nuk besoj, se neve kemi 22 vite këtu në Greqi.
-Shkruan në 2017 çertifikata, që ua kam dërguar.
-Po ka qenë moj! Ka qenë me mua.
-Çfarë kërkoj? Unë dua, të arrij, t’i mbyll dokumentet djalit. Këtu më kërkojnë çertifikatën martesore. Nuk e kam atë. Edhe sot, po të nxjerr çertifikatë personale të Dorinës, del në “Shqipëri”.
-Kam 4 muaj, që s’ka dalë.
-Kam bërë kërkesë dhe nuk është kthyer përgjigjie.
-Jo, shumë faleminderit, por duhet të marrim çertifikatën!
-Shumë, shumë faleminderit!
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