Begoña Gómez, bashkëshortja e kryeministrit spanjoll Pedro Sánchez, do të dalë para gjykatës për akuza korrupsioni, ndërsa autoritetet i kanë ndaluar largimin nga territori i Spanjës.
Begoña Gómez është nën hetim për pretendimet se ka përdorur pozicionin e saj si bashkëshorte e kryeministrit për të siguruar kontrata pune dhe përfitime të tjera. Ajo i ka mohuar të gjitha akuzat. Çështja është ngritur nga grupe të së djathtës ekstreme në Spanjë.
Gjyqtari hetues Juan Carlos Peinado urdhëroi që Gómez të dorëzojë pasaportën, i ndaloi daljen nga territori spanjoll dhe e detyroi të paraqitet në gjykatë dy herë në muaj.
Ky është një nga disa hetime për korrupsion që po afrohen drejt fazës së gjykimit ose kanë hyrë tashmë në proces gjyqësor, duke shtuar presionin mbi Sánchez, një prej liderëve të paktë të majtë që kanë mbetur aktualisht në pushtet në Evropë. Vetë kryeministri nuk është përmendur si i dyshuar në asnjë prej këtyre çështjeve dhe ka deklaruar se ato janë pjesë e një fushate politike që synon largimin e tij nga pushteti.
Partia Socialiste reagoi menjëherë pas vendimit të gjyqtarit, duke shkruar në rrjetin social X se: “Begoña i është nënshtruar për dy vite një persekutimi gjyqësor dhe politik. Zhvillimi i sotëm është vetëm një hap tjetër në këtë proces.”
Ndërkohë, disa aleatë të afërt të Sánchez, përfshirë numrin tre të Partisë Socialiste dhe ish-ministrin e Transportit, po hetohen në çështje që lidhen me ryshfete të dyshuara në projekte publike, kontrata të naftës dhe gazit, si dhe në prokurimin e maskave gjatë pandemisë. Edhe ata kanë mohuar çdo shkelje.
Në një çështje të veçantë, Gjykata e Lartë e Spanjës njoftoi se po heton ish-kryeministrin Jose Luis Rodriguez Zapatero për pretendimet se ai drejtonte një rrjet që përfitonte nga lobimi pranë institucioneve publike në emër të palëve të treta, përfshirë kompaninë ajrore Plus Ultra. Zapatero i ka hedhur poshtë kategorikisht këto akuza.
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