Zyrat e hipotekës në Pogradec kanë pezulluar punën ditën e sotme, pasi bashkëshorti i një punonjëseje ka rezultuar ditë më parë me Covid19. Ai është i shtruar në spital në kryeqytet.

Sot mësohet se në këto zyra janë kryer dezinfektime ndërsa puna do të vijojë me masa të rrepta për të gjithë qytetarët. Ndërsa do të gjurmohet nëse punonjësja ka pasur kontakt me kolegët ose jo.

/e.rr