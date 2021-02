Koordinatori i Bindjes Demokratike Astrit Patozi u shpreh i bindur se nuk mund të ketë një koalicion Rama-Basha në zgjedhjet e 25 prillit. Deklaratat e tij u bënë në emisionin ‘Java në RTSH’ këtë të premte.

“Nuk mendoj se do ta bëjë Basha. Mund ta bëjë ndonjë nga këta të lodhurit që duan të kapin diçka. Unë mendoj se kjo nuk ka për të ndodhur, s’ka për të ndodhur 100%. Kjo klasë politike e ka këtë koshiencë që kjo të mos ndodhë, por nuk besoj se dhe ndërkombëtarët do ta lejojnë. Është një skenar që nuk ka për të ndodhur. Në Shqipëri do të jetë një betejë midis opozitës dhe qeverisë”, tha Patozi.

Në panelin me analistët Preç Zogaj dhe Lorenc Vangjeli, Patozi tregoi diferencat mes Bindjes Demokratike dhe PD.

“Ne kërkojmë ndryshimin e qerisë, PD kërkon ndryshimin e kryeminsitrit. Dhe kjo është e pakuptimtë. Lista që kanë bërë këta do të thotë që do të kemi të bëjmë me një ‘deja vu’ të vitit 2017. Siç e kanë përpiluar kryetarët, ashtu do të shpërndahen mandatet” – tha Patozi për ‘Java në RTSH’.

g.kosovari