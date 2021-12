Deputeti i PD, Flamur Hoxha i ka dalë në krah Bashës për të cilin thotë se kreu i PD-së nuk ka përdorur kurrë gjuhë ofenduese të etiketuar si “llum” ndaj asnjë demokrati. Hoxha tha se mbi 80% e bazës demokrate i ofron mbështetje Lulzim Bashës, ndërsa bën thirrje për të zhvilluar një Kuvend i unifikuar.

“Jam kritik për mënyrën si janë marrë firmat. Kemi mbi 700 mijë vota, kemi një grup parlamentar që do të ishin forcë e madhe për të bërë një opozitë të shëndoshë për të bërë protesta deri në largimin e qeverisë.

Ne na dhimbset dëmtim anëtarësia, ne i kemi borxh atyre anëtarëve që demokratët mos përcahen dhe mos jenë të ndarë, është e papranueshme që ne duhet të japim më shumë. S’duhet të unifikohen kuvendet , por tendenca partia nuk është një person përtej Bashës dhe Berishës. Duhet të jetë një parti më e madhe për të fituar zgjidhjet për ta kthyer Shqipërinë në një vend evropian. Për të penguar largimin e të rinjve, PD duhet të ishte më e madhe për të qeverisur vendin.

Humbja në zgjedhje? “Njerëzit duhet të shohin çfarë kemi bërë, fushatë model nga kryetari i PD edhe me mbështetjen e Berishës por edhe me masën e qytetarëve ne bëmë të pamundurën, ne nuk humbën zgjedhjet por u grabitën. Të rinjtë janë shumë më shumë dhe nuk u është dhënë zgjidhje. Nëse ik kryetari i partisë atëherë do të ikim edhe ne. Ne duhet të bëjmë analizë përse arritëm në këtë rezultat unë jam kritik i rezultatit, nuk dua t’ia di kush është kryetar sot apo dje. Duhet të përkushtohemi për të marrë votën e gjithë demokaatëve. Kuvendi i datës 18 dhjetor është Kuvendi i Bashkimit.

Akuzat, Berisha – Basha? Si mund të ketë marrëveshje të fshehtë mes Bashës dhe Ramës. Nuk pajtohem me gjuhën dhe akuzat që përdoren në foltore, që të akuzosh dikë duhet të kesh fakte. Sot në këtë botë që po jetojmë shpifja është bërë normale por e rëndësishme është që të besojmë tek vërtetësia e kësaj që thoni. Unë nuk marr pjesë për shkak se në foltore është bërë shumë shpifje. Duhet të jemi të ndjeshëm me fjalët të cilat vrasin më shumë se plumbi. PD ka nevojë që nuk duhet të bëhet për pakte apo bashkëpunime, nuk ka demokrat, deputet që duhet të mendojmë se duhet të bashkëpunojmë me Ramën.

Takime me elektoratin, qëndrimi i bazës në selinë blu në mbështetje të Bashës? Baza është ajo që votoi mbi 80 % për kryetarin e partisë. Jam ndier keq kur thonë se është përjashtuar lideri historik, Beri9sha është pjesë e PD por është pezulluar deri në vendimin final të gjykatës. Në media transmetohen gjëra të pavërteta. Nuk ka demokrat që i quan llum kryetari i PD nuk është përdorur kurë gjuha e urrejtjes dhe thyerjes nga kryetari i PD. Koha do të më japë të drejtë për të qenë PD të hapë një epokë të re në këtë dekadë, duke përfshirë figura të rëndësishme3 për të marrë vota nga qytetarët gri, duhet të jemi një parti që të udhëheqim bindshëm shqiptarët”, tha Hoxha.

/b.h