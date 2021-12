Në konferencën e fundit me gazetarët, Lulzim Basha u pyet nëse ka një urim për kryeministrin Edi Rama, Presidentin Ilir Meta dhe Sali Berishën.

Lideri i PD-së zgjodhi që t’i dërgonte një mesazh vetëm Edi Ramës, të cilit i uroi “pleqëri të mbarë”.

“Urimi im për shqiptarët është që 2022-shi të jetë një vit që të nisim kthimin drejt normalitetit. Në një vend normal që t’u bëjë të mundur të realizojnë ëndrrat dhe shpresat e tyre sipas aftësive dhe dëshirave. Kjo nuk do të arrihet brenda një viti, por 2022 duket si një vit i mbarë për ta nisur, për t’u ndarë nga e keqja 31-vjeçare. PD tani e çliruar nga kjo hije dhe barrë e së shkuarës është e vendosur. Me një reflektim të thellë dhe historik për gjithçka që kemi bërë gabim, me një ripërtëritje vizioni të shpirtit dhe korpusit tonë politik. Të rinjve dhe të rejave dua t’u uroj që viti i ri t’u kthejë besimin te Shqipëria. Këto janë urimet e mia për shqiptarët. Sa për Edi Ramën në rrafshin personal pleqëri të mbarë, në rrafshin politik kurë mos i ardhtë më Shqipërisë një njeri si ai,”- u shpreh Basha.

/b.h