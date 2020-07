Si kurrë më parë, kreu i PD Lulzim Basha është shfaqur në publik me maskë. Përmes Facebook, ai njofton se ka vizituar një biznes fason në Tiranë, teksa i është rikthyer debatit për listat e hapura.

Basha shkruan se ky debat është sajuar nga Rama me qëllim që të largojë vëmendjen nga pandemia. Ai thotë se pandemia nuk është menaxhuar siç duhet, ndërsa kriza po bën që shqiptarët të vuajnë.

“Edi Rama po provon çdo lojë të pistë politike për të hequr vëmendjen nga dështimi i tmerrshëm në menaxhimin e pandemisë dhe nga kriza ekonomike, që shqiptarët po e vuajnë çdo ditë dhe që po zbraz xhepat e tyre.

Sot gjatë bisedës që zhvillova me punonjës të një fasonerie në zonën e Kombinati, folëm për planin se si të dalim nga kjo krizë e thellë dhe të shpëtojmë ekonominë dhe shëndetin e njerëzve.

Ne nuk luajmë lojëra politike, ne po punojmë çdo ditë për nxjerrjen e vendit nga kriza ku e ka zhytur RAMAVIRUSI” – shkruan Lulzim Basha teksa poston edhe fotot me maskë.

Kujtojmë se më herët kreu i PD është proceduar nga Policia, pas takimeve pa maska në Durrës, shkruan javanews. Gjithashtu ai është shfaqur edhe në tubimet për Teatrin Kombëtar, pa asnjë mjet mbrojtës kundër koronavirusit. Apo në takimet me qytetarë të ndryshëm në terren, ku nuk kanë munguar as fotografitë sup më sup. /JavaNews/a.r