Në “Off the Record” me Andrea Dangllin, në A2 CNN, ish-deputeti demokrat Myslim Murrizi e cilësoi ish-liderin e selisë blu, Lulzim Basha një prurje artificiale në PD.
Ai theksoi se njerëzit e pompuar artificialisht në PD e që nuk janë të testuar me votën e qytetarëve nuk vlejnë, ndaj promovimi i tyre në role drejtuese ka qenë përherë defekti i opozitës.
“Defekti i opozitës. Duhet të luash për kauza morale jo për interesa të vogla të njerëzve që nuk kanë peshë në politikë. Individë që ka promovuar Berisha. Që tek Luli po deshe dhe tek ata që pati Luli mbrapa, që nga numri gjashtë tek Luli, u bënë numri një tek Berisha. Njerëz të pompuar në mënyrë artificiale, që nuk vijnë në politikë nga këllqet e votës së qytetarëve, nuk vlejnë, nuk kanë peshë”, tha Murrizi.
