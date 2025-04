Fushata elektorale ka hyrë në fazën e fundit të saj, teksa partitë politike po zhvillojnë ture me qytetarë dhe biznesmenë në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit.

Drejtuesi politik i Koalicionit Euroatlantik, Lulzim Basha, së bashku me kandidatët për deputetë Oriola Pampuri dhe Pëllumb Seferi, zhvilluan takime në tregun ‘Dinamo’ në Tiranë, me qytetarë dhe tregtarë të zonës.

Gjatë bisedës, ata shprehën problemet që përballen përditë si ulja e fuqisë blerëse, kostot e larta të jetës dhe largimi i fëmijëve.

Ndërsa një tjetër tha se “na u mor shpirti, lodhur sa të duash, na rropën për së gjalli”.

“Atë ta çoni jo tek 313, po ku të jetë vendi më i keq, të gjithë me Lal, me Edi Rama, me të gjithë, me Belindën. Më ka ardhur shpirti në majë të hundës, po punoj si kali një cop gru, për të mbajtur 3 kalamaj. Na rropën për së gjalli na rropën. Dritat 370 mijë lekë, sikur me pas një furë buke”, u shpreh një tjetër.

Duke evidentuar korrupsionin si problemin më madhor në 12 vite, Basha tha se sot kush voton Edi Ramën dhe shokët e tij, është çyryk.

Sipas tij, këtë fjalë kryeministri e ka për ata që e votojnë atë, se dhe votën ua merr, edhe paratë ua vjedh, edhe shpresën jua vret dhe prapë i shan.

Ai gjithashtu tha se plaga më e madhe e korrupsionit të Ramës dhe shokëve të tij tek 7×7-313, është largimi masiv i rinisë pa u kthyer më.

Basha tha se e vetmja zgjidhje është mbështetja totale e SPAK në luftën kundër të korruptuarve, që lekët të shkojnë në xhepat e qytetarëve dhe jo në xhepat e 7×7-313.

Basha theksoi se e vetmja garanci është vota për numrin 4 dhe Koalicionin Euroatlantik, pasi në të kundërt, vota për Ramën nxjerr shokët e tij nga burgu, vota për Berishën fatkeqësisht nxjerr Ilir Metën nga burgu.

“Plaga më e madhe është largimi i rinisë. Është pasojë e korrupsionit. Që të ikësh me marrë diçka edhe me u kthy, është normale. Të ikësh e mos me u kthy më, kjo është pasojë e korrupsionit. Është largim masiv, është zbrazje vendi. Se kur i merr lekët, në vend që t’i investosh për vende pune, për t’i trajnu, i merr i fut në xhepat e 4, 5 ministrave, sigurisht që i largon. Se lekët o në xhepat tuaj, o në xhepat e Edi Ramës tek 7×7-313. Do t’i heqim nga ata. Votën për numrin 4. Ne kemi në dorë me ju dhënë program dhe ekip, secili pastaj një votë ka në 11 maj. Votove për Ramën, votove me i nxjerr shokët e tij nga burgu, keq më vjen por po votove për Berishën, votove për të nxjerr Ilir Metën nga burgu. Do që të shkojnë të gjithë të korruptuarit në burg, 4, Koalicionin Euroatlantik, mbështetje totale për SPAK-un. Sepse lekët o në xhepat e tyre, o në xhepat e tu, s’mund të jenë njëkohësisht në dy vende. Që të vijnë në xhepat tuaj, duhet të shkojnë shokët e tij tek 313”, tha ai.