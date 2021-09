Deputeti i Partisë Demokratike, Flamur Noka, i ka bërë thirrje kryetarit Lulzim Basha që të mos e përdorë çështjen e “antiamerikanizmit”, pasi sipas tij kjo çështje është inekzistente në PD. Noka deklaroi që Basha nuk ka kompetencë për të ndaluar mbledhjen e Kuvendit Kombëtar të PD.

“Basha nuk ka kompetencë as për të pranuar dhe as për ta ndaluar mbledhjen e Kuvendit. Thjesht e bëra me dije këtë dhe ia bëj me dije përsëri që Zoti Basha mos t’i fryjë çështjes së antiamerikanizmit, është një çështje inekzistente në PD”, tha Noka.

Noka u shpreh se nisma e Sali Berishës është bërë për t’i bashkuar demokratët dhe jo siç bëri Lulzim Basha që i ndau me vendimin e tij për përjashtimin nga grupi parlamentar të liderit historik.

“Foltorja tenton t’i bashkojë demokratët dhe jo t’i përçajë siç bëri Basha me vendimin e tij. Pra Basha, atë që kishte në dorë e bëri, e përçau PD me atë vendim dhe sot PD nuk është më ajo që ishte e para vendimit. Sot PD ka një ndryshim të madh. Ka bazën e partisë e cila është e gjitha kundër atij vendimi. Ka deputetët që janë kundër atij vendimi, por që mbahen nën presion dhe kryetarin e partisë që është i vetmi që mbështet atë vendim. Ai e ka pohuar me gojën e tij edhe në mbledhje të grupit dhe takime të tjera që “unë e dija që baza ishte kundër, nuk doja të fusja në përçarje dhe prandaj e mora vetë”. Është i qartë që organet drejtuese të partisë nuk ishin dakord me partinë”.

Ai deklaroi se Basha po thërret drejtuesit e partisë në rrethe për t’u bërë presione në lidhje me nismën e Berishës.

“Ka filluar t’i thërrasë duke iu bërë presion që të mos jenë pjesë e takimeve të bëjnë gjithçka që të mos pranojnë takime. Po u bën presion drejtuesve që të përplasen me anëtarët dhe strukturën në bazë. Anëtarësia e PD është kundër Bashës. Berisha po bën gjithçka për ta bashkuar. Rruga për ta bërë këtë është që të pyetet anëtarësia”.

Noka tha se kërkohet largimi i Bashës pasi përçau PD-në. Sipas deputetit, Lulzim Basha i ka bërë partisë atë që nuk ia kanë bërë kundërshtarët, përçarjen. Noka shtoi se Basha nuk ka shanse për ta nxjerrë selinë blu fituese në zgjedhje.

“Ne kërkojmë largimin e Bashës sepse është përçarësi i PD. Ai (Basha) është njeriu që pas 30 vjetësh e përçau PD. Kanë tentuar kundërshtarët tanë edhe në ’97,2005, dhe nuk e kanë arritur. E bëri vetë kryetari me një vendim. Basha nuk ia ka dalë të mundë Edi Ramën. Imagjinoni pas kësaj përçarje edhe ta drejtojë, edhe ta bashkojë por edhe ta bëjë fituese këtë forcë. Shanset për këtë gjë Basha i ka Zero. Ndaj po kërkojmë që të largohet, të japë dorëheqjen, sepse Kuvendi do ta largojë. Kërkojmë ta largojmë sepse forca politike që ai drejton është e përçarë prej vendimeve të tij”.

Deputeti demokrati njoftoi se foltorja e radhës e Berishës do të jetë në Vlorë. Për liderin historik të demokratëve tha se di të udhëheqë dhe se nuk i pret në besë anëtarët e tij.

“Jam për parimet e demokracisë, e një demokracie direkte që anëtarët të vendosin se kush do të drejtojë. A frymëzon Basha? Nuk frymëzon. Frymëzon Berisha? Tirana e tregoi. Fieri, e patë ju. Sali Berisha motivon, di të udhëheqë dhe Sali Berisha nuk i pret në besë anëtarët e tij”, tha Noka.

