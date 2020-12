Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka zhvilluar një takim drejtuesin e Portalit Studentor, Gevio Tabaku në fokus të së cilit ka qenë arsimi, COVID-i, protestat dhe rinia.

Basha ka ripërsëritur premtimet e tij se me ardhjen e tij në pushtet do të anulojë ligjin për arsimin e lartë, teksa ka ripërsëritur edhe pikat në programin e PD-së, sa i takon arsimit.

Kryedemokrati tha se 100% e tarifës së studimit do mbulohet nga shteti për studentët nga familjet me të ardhura nën 640 mijë lekë të vjetra në muaj; 50% e tarifës për studentët nga familje me të ardhura ndërmjet 640 mijë dhe 1,280 mijë lekë të vjetra në muaj