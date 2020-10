Lideri i Opozitës Lulzim Basha, ka vijuar ditën e sotme takime me biznesin e mobilerisë në Fushë-Krujë. Gjatë takimit kryedemokrati ka dëgjuar shqetësimet dhe problemeatikat me të cialt përballen pronarët e bizneseve ku ndër të tjera ka paraqitur dhe planin me 5 pika për rimëkëmbjen e ekonomisë.

Gjatë bisedës që bëri me pronarin e një mobilerie në Fushë Krujë, kryedemokrati Basha tha se duhet të rishikohet garancia sovrane në mënyrë që të përfitojnë ata që kanë nevojë. Po ashtu Basha i ka premtuar sipërmarrësin se pas 25 prillit do të ketë një qeveri që do ta mbështesë biznesin e tij për të përballuar krizën ekonomike.

“Ne kemi propozuar taksën 9% për sipërmarrjen e madhe dhe me këto masa sipërmarrja do të fillojë të marrë frymë lirisht. Qeveria t’ju krijojë kushte miqësore. Qeverinë do ta keni në krah. Masat që do të merren do tua lehtësojnë aktivitetin.

Shqetësimi është këto 6 muaj. Çfarë do të bëhet deri në 25 prill, sepse në 25 prill shqiptarët do të zgjedhin. Disa të dhëna që janë publikuar para dy javësh tregojnë që ndërmarrjet dalin me humbje.

Kemi kërkuar që të rishihet skema e garancisë sovrane. Oligarkët shkatërrojnë ekonominë dhe vendet e punës. Qëllimi ynë është punësimi. Prandaj nga garancia sovrane duhet të përfitojnë ata që kanë nevojë.

Të rishikohet garancia sovrane. Pas 25 prillit do të ndihmojë prodhimet shqiptare. Sipërmarrjen prodhuese e kemi prioritet të prioriteteve. Po diskutojmë mekanizmat më të mirë për të siguruar këtë mbështetje. Shumë shpejt do të kesh një qeveri që do ta kesh në krah”, tha Basha.

g.kosovari