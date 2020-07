“Koalicionet parazgjedhore/ A do t’i lejojë Ramsi apo do t’i ndalojë me ligj?”, ka qenë pyetja e shtruar në emision, ku Basha ka thënë se nuk beson se do të hiqen koalicionet.

Ai gjithashtu zbuloi se deputetë të opozitës parlamentare sot, në fillim nënshkruan lënien e mandateve, por më pas ndodhi çudia, pasi atyre iu bën premtime e iu falën borxhe.

“Kjo është të ndryshosh temën e diskutimit, mos të flasin për presionin që i bëhet votuesve, është thjesht një trup propagandistik, Rama do bëjë gjithçka për pushtetin e tij.

Kemi njerëz (deputetë të opozitës parlamentare) që kanë nënshkruar lënien e mandateve, me dy ose tre përjashtime.

Pastaj kanë ndodhur magjira të mëdha, dikujt i kanë falur borxhe, dikujt i janë premtuar favore, mos futje të vëllait në burg, këta përbëjnë në masë të madhe, s’po them të gjithë, këta janë ata që ju i thoni opozita parlamentare.

Këta, që duhet të ishin më të interesuarit për koalicion, dalin e thonë që s’duan koalicion. Këta janë Edi Rama, që hedh gurin dhe fsheh dorën, është i tmerruar nga zgjedhjet e ardhshme”, tha Basha.

