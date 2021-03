Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka publikuar një video me pamje nga dita e djeshme, ku PD nisi zyrtarisht fushatën zgjedhore.

Basha e quan një mbrëmje të mrekullueshme , duke u “mahnitur” me veten, ndërsa premton se do të sjellë ndryshimin për të gjithë shqiptarët.

“Ishte një mbrëmje e mrekullueshme! Me ndihmën tuaj ne do të sjellim ndryshimin për të gjithë shqiptarët dhe do të fitojmë.

Së bashku për ndryshim. Shqipëria fiton!”, shkruan Basha.

g.kosovari