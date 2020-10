Në bashëbisedim me gazetarët kryedemokrati Lulzim Basha, tha sot se situata në vend po përkeqësohet nga dita në ditë, por qeveria nuk po bën asgjë në drejtim të përmirësimit, apo mbështetjes së qytetarëve.

Basha u ndal edhe një herë në planin me 5 pika të rimëkëmbjes propozuar nga PD, ndërsa theksoi se qytetarët duhet të ndihmohen sot, dhe jo nesër.

Basha tha se pensionistët dhe të infektuarit nuk mund të përballojnë kurën dhe masat kundër COVID-19.

“25 prilli për ta është një ditë e largët. Për këtë arsye kemi propozuar që biznesi të mos falimentojë dhe të mbyllë dyert, që pensionistët të marrin 20 mijë lekë shtesë në muaj për maska dhe dezinfektantë. E patë nga Myslym Shyri tek rruga e Durrësit gjendjen. Prandaj mbështetja në planin me 5 pika është urgjente, dhe situata përkeqësohet ditë pas dite. Dje, tek po diskutoja me përfaqësuesë të farmaceutikës, mu konfirmua ajo që dija, lista në farmaci. Numri i njerëzve që marrin me listë në farmaci po shtohet në mënyrë të frikshme. Blejnë dy kokrra se nuk blejnë dot tabletë e jo më kutinë. Prandaj kemi propozuar rimbursimin e plotë të trajtimit të pacientëve ambulatorë, sepse kjo kosto shkon në 600 mijë lekë të vjetra minimumi. Ku do t’i gjejnë paratë të infektuarit? Pensionistët”-tha Basha.

g.kosovari