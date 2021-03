Eduard Halimi emërohet koordinator i posaçëm politik në Partinë Demokratike. Ish-deputeti dhe ish-ministri i Drejtësisë gjatë qeverisjes së PD, nuk do të jetë në listën e kandidatëve për deputet, por do të ketë një rol kyç lidhur me procesin zgjedhor.

Mësohet se Halimi do të koordinojë të gjitha strukturat dhe stafet elektorale të PD-së përgjatë fushatës elektorale.

Halimi në një prononcim mediatik ka theksuar se ka pranuar propozimin e Lulzim Bashës dhe do të merret me administrimin e çështjeve zgjedhore./a.p