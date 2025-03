Në Kamëz, para strukturave të Koalicionit Euroatlantik, Lulzim Basha prezantoi sot kandidatët për deputetë mes të cilëve kandidat është edhe Shemsi Prençi.

Mesazhi që ndau Basha pas takimit:

“Në Kamëz, mes energjisë dhe entuziazmit të njerëzve që besojnë ende te forca e shpresës dhe ndryshimit, prezantuam kandidatët tanë për deputetë:

Alfred Ahmetcenaj, Armend Gjana, Fatmir Gjoçi, Artan Murati dhe Shemsi Prençi.”

“Një ekip me integritet, ndershmëri dhe vizion të qartë, që vjen për të rikthyer besimin te politika si shërbim publik dhe për të ndezur një dritë shprese te çdo familje shqiptare që është lodhur nga korrupsioni dhe padrejtësia.”

“Raporti i fundit i Departamentit të Shtetit e tha qartë:

Korrupsioni është pengesa kryesore për zhvillimin e Shqipërisë.

11 maji është momenti për vendime të forta.

Është dita kur qytetarët votojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre, për një Shqipëri më të drejtë, duke i lënë Edi Ramës hallet e tij dhe të shokëve të tij.”

“Ne besojmë fort se Shqipëria nuk ka mik më të mirë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Rrugëtimi ynë do të vazhdojë krah për krah me aleatët tanë strategjikë, sepse kjo aleancë nuk lidhet me interesa personale, por me interesin kombëtar dhe të ardhmen euroatlantike të vendit.

Shqipëria meriton më shumë – e mbi të gjitha, më shumë shpresë për të rinjtë dhe për çdo qytetar që ka zgjedhur të mos dorëzohet.”