Nga Ilir Beqaj

Në një takim në një sipërmarrje manifakture në Shkodër, Lulëzim Basha, midis të tjerash deklaroi se nëse do të jetë kryeministër do të ulë çmimin e naftës, se do të ulë çmimin e energjisë elektrike dhe se gjatë pandemisë sipërmarrja nuk u ndihmua.