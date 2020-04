Kreu i PD, Lulzim Basha ka shpalosur planin e tij për menaxhimin e situatës së koronavirusit, nëse do të ishte kryeministër.

Basha thekson se gjëja e parë që ai do të bente është testimi masiv i qytetarëve për të patur një numer real të të infektuarve.

“Do të nisja që të nesërrmen të pakëtn 1500 testime në ditë do ndryshoja strategjinë e testimve, shqiptarët do testoheshim masivisht.

Do bëja transparencë reale të shifrave, jo gënjeshtra që e tregojnë kurben një ditë lart, një ditë në nivelet më të ulëta.

Do paisja sistemin shëndetësor me paisje të mjaftueshme me çfarëdo lloj kosto.

Do nisja urgjentisht për marrjen e masave për pandeminë ekonomike.

Nëse këto masa do nisnin kur i kërkuam ne, sot një pjesë e mirë e bizneseve do ishin në gjendje të operonin pa coroditje”, shprehet Basha.

