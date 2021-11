Kryedemokrati Lulzim Basha e ka nisur me akuza fjalën e tij nga Foltorja e Kuvendit lidhur me Buxhetin 2022 të prezantuar më herët nga kryeministri Rama.

Në fjalën e tij, kreu i PD-së thotë se me këtë buxhet, mazhoranca planifikon që një shumë prej 51.2 mln eurosh synon t’i çojë për makina, mobilje dhe rikonstruksione zyrash e godinash qeveritare në një kohë që është shpallur kriza energjitike.

Sipas tij, qytetarët janë zhytur në borxhe ndërkohë që qeveria pritet të japë 113 mln euro për oligarkët përmes PPP-ve, një shumë që është 5 herë më e lartë se sa ajo që parashikohet për të indeksuar pensionet dhe rrogat.

“Ndërkohë që flasin për krizë energjitike, këta planifikojnë të shpenzojnë 51.2 mln euro për mobilime, makina, dhe zyra qeveritare. Para që duhet të ishin në duart e familjeve, dhe jo në duart e tyre të stërvitura për t’i çuar në luks Nusretësh”, tha Basha.

Basha shprehet se këto fonde që do të japë qeveria për shpenzimet e luksit apo dhe PPP-të, mjaftojnë për mbuluar propozimin e PD-së për uljen e TVSH-së nga 20 në 6%.

“Fondet që do çojnë në shpenzimet, mjaftojnë për të mbuluar propozimin tonë që e kishin në tavolinë për të ulur TVSH-në nga 20 në 6 %. Për ushqimet e shportës dhe bukën e përditshme. Prioritetet e tyre nuk kanë të bëjnë me hallet tuaja. Këta flasin për rritje ekonomike dhe rrogash e pensionesh, dhe për çdo shkëlqim që kanë bërë. Janë bërë aq bajatë me këtë propagandë, të kundërtat po shkruajnë më mirë realitetin që duan të imponojnë. Për këta borxhi nuk është borxh por mekanizëm financimi. Përqëndrimi i ekonomisë në një grushti oligarkësh nuk është monopolizim por konkurrenca vetë. Njerëzit që na ndjekin ose që nuk kanë mundësi të na ndjekin, që rropaten për të çuar fëmijët në shkollë. Sipërmarrësit që shohin dhe nuk dinë se nga tja mbajnë, që përballen me fatura të kripura dhe me gjoba zyrtare dhe jo zyrtare”, tha Basha.

g.kosovari