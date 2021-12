Lulzim Basha i përgjigjet ish-kryeministrit Sali Berisha, pas akuzave të këtij të fundit se kreu i PD rezulton i shpallur anëtar i organizatës kriminale pas hetimeve për dosjen “Toyota Yaris” në Belgjikë.

Në reagimin e tij në rrjete sociale Basha shkruan se ka vetëm një dosje dhe ajo është shpallja e tij “Non Grata” nga SHBA.

‘Trillimet e shpifjet nuk e zgjidhin dot hallin e Sali Berishës. Ka vetëm një dosje, ka vetëm një çështje dhe ajo është çështja NON GRATA nga SHBA. Është kjo çështje që e detyron Sali Berishën të bjerë kaq poshtë me shpresën se do ta shndërrojë PD-në në mburojë të interesave personale. Nuk ka gjë më të ulët se të përdorësh demokratët dhe ndjeshmëritë e tyre si mish për top për hallin tënd personal”, thotë Basha.

/b.h