Zv/ kryeministri Erion Braçe kërkon që lideri demokrat Lulzim Basha të gjobitet, pasi gjatë një takimi me pronarin dhe djalin e tij në një bulmetore në Pogradec në një ambient të vogël pa maska dhe distancim mbylli edhe derën për të bërë videon në Facebook për 30 minuta.

Basha tha nga Pogradeci se qeveria është dorëzuar dhe se qytetarët duhet të mbrohen vetë, por Braçe përballë konstatimit të shkeljeve të Bashës, me ironi thotë se ‘çtë bëjë qeveria me këtë? Ta ndalojë, ti bëj tamponin e nëse del pozitiv ta arrestojë?”.

Postimi i plotë i Erion Braçes

Ue ue ue nevriku;

Si tha-si tha,

Qeveria u dorezua,

Mbroni veten?!

Me falni,

po cte bej qeveria me nje budalla te tille?

Hyn ne nje bulmetore,

mbyll deren se do bej videon e tij idiote,

ne pak meter katror e pa ajrim

behen tre vete bashke, asnje me maske,

asnje me doreza-dyqan ushqimi,

llap e llap e shperndan sterkla ngado

per 30 minuta e me shume me rradhe,

prek me dore siperfaqe qe duhet te jene sterile, dizinfektanti nuk duket gjekundi!

He pra,

cte bej qeveria me kete?

Ta gjobise?

Tamam, pse nuk gjobitet ky apo

eshte ndryshe nga dynjaja ky,

ka imunitet?

Ta ndaloje,

ti bej tamponin e nese del pozitiv ta arrestoje?

Apo ka imunitet nderkombetar ky dhe

behet nami neper bote per kete?

E di si eshte puna njerez;

Patjeter qe mbroni veten!

mbani maske ne cdo ambjent te mbyllur e

pa distanca, pa ajrim!

Beje per vete, familjen tende,

prinderit e tu!

Budallenjte shkojne e vijne,

kur behen te demshem duhet du perplaset ligji surratit!

/e.rr