Kryeministri Rama në dalje për mediat pas mbledhjes në Këshillin Politik, u shpreh se PS i qëndron marrëveshjes së 5 qershorit por paralajmëron se për të ka një kufi që është 30 korriku, sesioni i fundit parlamentar.

Përsa i përket pjesëmarrjes së kryedemokratit Basha në këtë mbledhje, Rama u shpreh se nuk kishte rëndësi nëse ishte Basha apo Gazment Bardhi në proces.

“Ne kemi detyrimin të krijojmë një process dhe të arrimë në një rezultat ku, nëse të gjitha palët nuk janë 100% dakord me të gjitha, së paku të gjitha nga palët të kenë pjesën e vetë. Dhe në këtë aspekt mendoj se është e rëndësishme të diskutojmë, të vazhdojmë të diskutojmë. Ne ishim gati të vazhdonim diskutimin pa ndërprerja, që nesër. Përfaqësuesit e opozitës jashtëparlamentare kërkuan kohë, ndërkohë që kemi një calendar që ka një kufij. Besoj që diskutimi ishte pozitiv.

Është çështja se koha ka kufizimet e veta, për shkak se hapja e listave nuk ësht ënjë variant, por një angazhim karshi njerëzve. Dhe ne si partia më e madhe dëshirojmë t’i përfshijmë njerëzit në atë që nesër do të jetë grupi jonë parlamentar. Partia Socialiste ka qenë një lokomotivë e rritjes së përfaqësimit të grave në parlament dhe ky process duhet parë, pasi kemi dhe marrëveshjen e 5 qershorit. Ky është një process me dy korsi, port ë presim finale 30 korrikun,

Basha?

Në këtë moment shikoj më të rëndësishme përmbajtjen e procesit, sesa përmbajtjen e delegacioneve. Mendoj se kush vjen këtu ka një mandat nga opozita jashtëparlamentare, për mua nuk ka ndonjë dallim nëse vjen Gazment Bardhi apo Lulzim Basha.

Nuk e shoh ku është shkelja e marrëveshjes së 5 qershorit, kur ne i qëndrojmë asaj marrëveshjeje.

Ne jemi më të mëdhenjtë dhe janë dy pal më të vogla që i duan të gjitha për veten e tyre dhe nuk i hapin rrugë njëra-tjetrës. Do mundohemi të punojmë dhe të bindim opozitën parlamentare që të jetë më fleksibël në këtë process. Sepse problem këtu është që opozita parlamentare nuk është një parti politike, janë shumë. Kanë një qëllim të përbashkët për ndryshimet në kushtetutë, ne biem dakord, me ato ndryshimet e nevojshme. Pastaj në fund duhet të mbizotërojë arsyeja e thjeshtë që nuk duhet ti kesh të gjitha, por edhe të tjerët të marrin diçka.

Jeta politike nuk përfundon në korrik, ajo do të fillojë sërish. Ngado që të rrotullohesh, sado që të marrësh mallet sërish do të ulesh në tryezë. Për lëshimet ne s’kemi çfarë të lëshojmë më. Dhe kemi dashur që produkti që të jetë sa më gjithëpërfshirës. Po të shihnim interesin tonë partiak, nuk do të kërkonim vetëm të tilla gjëra, por ato që na interesonin ne. Por jemi për një process që në fund të ketë diçka që i intereson vendit”, u shpreh Rama.

/e.rr