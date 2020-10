Kryetari i PD, Lulzim Basha dihet që nuk i ka mirë punët me numrat dhe aritmetikën dhe gafës së famshme me shumëzimin 7×7=42, i shtohet sot edhe një tjetër gjatë një bisede që pati me taksistët që operojnë në kryeqytet.

Por, teksa drejtuesit e taksive prisnin prej tij ndonjë program, kreu demokrat lëshoi mufkën e radhës.

Si ish kryetar i bashkisë së Tiranës, Basha duhet ta dinte numrin e taksive që operojnë në Tiranë, por me sa duket u desh ndërhyrja e një taksisti për ta korrigjuar. Me sa duket, kreu i PD as nuk ia ka idenë se sa taksi operojnë në Tiranë, e jo më t’i ndihmojë ata.

Biseda:

Basha: Duhet të jenë diku te 2000-2500 (taksi) në gjithë Tiranën.

Taksisti: Taksi?

Basha: Po.

Taksisti: 1500-1400 janë, bashkë me kompanitë.