Prej kohësh në media flitet se kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është mbështetur në fillimet e tij nga George Soros. Por ndonëse Basha përpiqet që të shmanget, duket se “tradhëtohet” nga lidhjet e tij me SOROS.

Edhe në takimin që zhvilloi dy ditë më parë me shoqërinë civile, në bibliotekën pas Lulzim Bashës ishte pikërisht libri i George Soros, “The Soros lectures” ose në shqip “Leksionet e Soros”. Sipas dokumenteve, rezulton se Lulzim Basha ka përfituar një bursë nga Fondacioni Soros, një fakt që është pohuar në media dhe nga kreu i këtij Fondacioni në Shqipëri, Andi Dobrushi. Në vitin 1995, përmes fondacionit Soros, ka studiuar falas në Universitetin e Utretit në Hollandë Aurela Isufi (sot bashkëshortja e Lulzim Bashës) – në degën Arte dhe Shkenca Humane. Ndërsa një vit më pas përfiton bursë edhe Lulzim Basha. Secili prej tyre përfitonte 7324 dollarë, që në 3 vite bëjnë afërsisht 22 mijë dollarë.

Pavarësisht akuzave publike të mëparshme ndaj SOROS, çuditërisht në vitin 2014 Basha e priti George Soros në një takim në Selinë e PD dhe ndau me të shqetësime politike. Siç thotë Eduard Selami, Basha i përmendi edhe çështje personale si shenjë afrimiteti apo përunjësie, aq sa t’i kujtonte se kishte studiuar me paratë e tij.

“Kur Basha foli e portretizoi me ngjyrat më të errëta, punë e tij, por uk tha që kishte marrë bursë, kur unë e dëgjova kur e takova me Bashën. Unë për herë të parë Sorosin e takova me Bashën para një viti, bashkë me Grida Dumën dhe Basha u tregua i ngrohtë me Sorosin dhe i shprehu shqetësimet për atë që po ndodhte në Shqipëri, atëherë abuzimi fizik i Strazimirit. Aty tha: edhe unë jam njëri që kam përfituar nga bursa juaj”, do të shprehej Selami në Report TV. Ndërsa vetë Sali Berisha do t’i kërkonte kreut demokrat që të kthente mbrapsht lekët e bursës së fituar nga SOROS.

Përballë këtyre argumenteve, nuk është miqësia e Bashës me Soros apo bursa e marrë prej tij ajo që e bën kreun e ngrirë të PD shenjestër të sulmeve politike në parti, por pozicioni i paqartë ndaj miliarderit kontrovers, të cilin Basha ka preferuar të mos e sqarojë as pas kësaj zhurme, duke e shtuar sa dozën e konspiracionit aq edhe atë të dyshimeve që po rriten rreth tij, si një politikan që s’mund t’i besosh lehtë.

/a.r