Roland Bejko dhe Lisandër Hoxha, të ndarë përkatësisht njëri krah kryedemokratit Lulzim Basha e tjetri ish-kryeministrit Sali Berisha janë përfshirë në një debat me njëri-tjetrin. Teksa ishin të ftuar në “Open”, Hoxha e konsideroi një ‘oligark’ Bashën, por mori kundërpërgjigje nga Bejko. Ky i fundit iu drejtua me ‘ky’ Hoxhës, por atij nuk i pëlqeu kjo gjë.

Pjesë nga biseda:

Eni Vasili: Lulzim Basha një oligark, as Berisha s’e thotë zoti Hoxha

Roland Bejko: Ja, po e thotë ky

Lisandër Hoxha: Ky nuk jam unë, ky thotë, kam emër

Roland Bejko: Ky është përemër dëfto, unë jam këtu, ti atje, ky do them, si do të të them

Lisandër Hoxha: Nuk do të të jap leksione gramatike tani

g.kosovari