Në prag të fushatës elektorale, nisur nga fakti që vendi po jeton ende në një pandemi globale, kryedemokrati Lulzim Basha ka ripërsëritur premtimin e tij se do t’u rrisë pagën bluzave të bardha, më konkretisht 1200 për mjekët dhe 700 për infermierët. Basha akuzon kryeministrin Edi Rama se gjatë qeverisjes së tij ka detyruar mjekët që të largohen nga vendi. Numri një i demokratëve shprehet se me ardhjen e tij në pushtet do të mbështesin mjekët me specializime, pagë më të lartë, do të rrisë investimet, si edhe do të anulojë ato që quan koncesione korruptive.

“Në planin tonë ne do të bëjmë gjithçka për të mbështetur specializimet për mjekët e rinj në mënyrë që të rrisim kapacitetet. Do të rrisim pagat e mjekëve deri në 1200 euro dhe 700 euro për infermierët. Do të mbështesim dhe stimulojmë mjekët që të shërbejnë në zona të ndryshme të vendit ku mungon tërësisht apo pjesërisht personeli shëndetësor. Do të rrisim investimet për aparatura moderne të qëndrave shëndetësore dhe spitaleve. Do të anullojmë koncensionet korruptive dhe do të çojmë para ligjit ata që abuzuan me paratë e shqiptarëve. Shqiptarët meritojnë dhe do të kenë një qeveri normale që punon për ta dhe jo për një grusht oligarkësh”, shkruan Basha.

Kryedemokrati thekson se vendet e rajonit i vlerësojnë mjekët më tepër se Shqipëria, sipas së cilit edhe në kohë pandemie qeveria dështoi, duke bërë vetëm propagrandë dhe jo punë të vërtetë. Madje, sipas tij, Rama nuk i dha as shpërblimet e COVID.

“Dështimi me shëndetësinë këto 7 vjet u pa qartë nga të gjithë edhe në menaxhimin e pandemisë. Ende sot, me rritjen e përditshme të numrit të të prekurve nga COVID-19, deklaratat për hapjen e 2 spitaleve të reja COVID mbeten pjesë e propagandës, ndërsa në disa raste personeli shëndetësor nuk ka marrë shpërblimet e premtuara”, vijon Basha.

g.kosovari