Kreu i PD, Lulzim Basha pas takimeve në Shëngjin ka thënë BE refuzon hapjen e kufijve për shkak të dështimit të masave anti-COVID.

Basha shprehet se Shqipëria ka numër të lartë të të infektuarve dhe numër të ulët të testimeve që pason dhe me situatën e rëndë ekonomike, teksa shton se Rama refuzoi thirrjen e opozitës për strategjinë e rihapjes dhe për testimet, që ka çuar në këtë situatë.

Statusi nga Lulzim Basha:

Sot në Shëngjin takova operatorë turistikë dhe sipërmarrës që po përjetojnë situatën më të vështirë ndonjëherë.

As 10% e strukturave hoteliere nuk kanë rezervime, ndërsa pjesa më e madhe e bareve dhe restoranteve po punojnë me 30-40% të kapaciteteve. E gjithë kjo situatë do të thotë se më shumë se gjysma e punonjësve, që në kohë normale do të ishin duke punuar dhe siguruar të ardhura për familjet e tyre, sot janë të papunë.

Dështimi i RAMAVIRUSIT për marrjen e masave për të kryer testimet e nevojshme në mënyrë që të identifikoheshin dhe izoloheshin vatrat e të infektuarve me COVID-19, ka sjellë këtë situatë në vend, ku për shkak të numrit të lartë të të infektuarve, numrit të ulët të testimeve dhe situatës së rëndë ekonomike, BE refuzoi hapjen e kufijve me Shqipërinë. Kjo do të thotë më pak turistë, më pak të ardhura, më pak të punësuar.

Edi Rama refuzoi ta dëgjojë thirrjen tonë për strategjinë e hapjes sepse në vend që paratë të shkonin për ekonominë dhe për të blerë kite testuese, i pagoi ato për tendera dhe koncesione korruptive.

1 milion euro janë dhënë me një firmë për inceneratorët, ndërkohë që këto para mund të përdoreshin për t’i dhënë një shtysë sektorit jetik të turizmit.

Strukturat hoteliere, baret dhe restorantet përveç mungesës së turistëve po përballen dhe me taksa e tarifa të rritura, me dyfishimin e faturave të energjisë, ujit dhe me tatimorët, që në këtë kohë krize janë vërshuar si bandë mbi biznesin. Sepse strategjia e vetme e RAMAVIRUSIT është: Merr nga biznesi i ndershëm dhe qytetarëve dhe jepja një grushti oligarkësh.

Ne kemi një vend të mrekullueshëm. Në Lezhë si në pak vende të tjera, ndërthuret trashëgimia historike e kulturore me natyrën e mrekullueshme, duke e bërë një destinacion të preferuar për turistët. Problematikat janë të shumta, por kur ka vullnet dhe dëshirë, ka gjithmonë zgjidhje. Ne do të vendosim prioritetet e duhura. Duke nisur me uljen e taksave dhe tarifave, orientimin e investimeve drejt sektorëve të rëndësishëm, duke hequr taksën “Rama” mbi karburantin dhe ndihmuar me subvencione sektorët e rëndësishëm që janë dhe furnizuesit e sektorit te turizmit, siç është bujqësia, peshkimi etj.

Asgjë nuk është e lehtë dhe mund të zgjidhet si me magji. Por pak nga pak, çdo ditë do ia dalim të kthejmë normalitetin në ekonomi dhe në turizëm, që është një sektor jetik për vendin, zhvillimin ekonomik dhe punësimin.

/e.rr