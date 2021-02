Vizitën e kreut të PD Lulzim Basha në Slloveni dhe Kroaci, kryeministri Edi Rama e ka ironizuar duke e krahasuar me foton e “famshme” që kryedemokrati bëri para zgjedhjeve të 2017 me Donald Trump, foto e cila atëherë u aludua se bëri 20 mijë dollarë.

Rama ka shpërndarë postimin e Edvin Kullurit, ish anëtari Kombëtar i PD, i cili ka ironizuar takimin e Bashës me kryeministrat e Sllovenisë dhe Kroacisë duke thënë se tani që i takoi e ka të sigurtë fitoren në zgjedhjet e 25 prillit, aq sa fitoi pasi takoi Trump në 2017.

Pasi takoi Trump ne 2017, Basha i fitoi zgjedhjet me sukses! Tani qe takoi KM e Sllovenise dhe Kroacise, fitorja ne 25 prill do jete akoma me e thelle”, shkruan Kulluri, postimi i të cilit është shpërndarë më pas dhe nga Rama.

Krahas postimit të Kullurit Rama shkruan: “Ky Edvini s’është ai i PS, po është i PD”. Basha në 2017 bleu një biletë për të hyrë në një mbrëmje ku ishte Donald Trump dhe çmimi i një bilete për të hyrë në atë event ishte 10-20 mijë dollarë (në varësi te pozicionit ku uleshe).