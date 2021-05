Ftesa që kryeministri Edi Rama i drejton opozitës për bashkëpunim është e sinqertë. Të paktën kështu pohon ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi.

Në një intervistë për edicionin qendror të lajmeve në “Vizion Plus” me gazetarin Aleksandër Furxhi, Peleshi u shpreh se ka ardhur momenti që të lihet pas krahëve politika konfliktuale. Ministri komentoi edhe akuzat e opozitës se janë vjedhur votat.

“Gjithë retorika e PD nuk ka lidhje me faktin ose me atë që ata dinë se çfarë ka ndodhur në ato zgjedhje, por me problemet e tyre të brendshme. Kryetari i partisë është në siklet dhe i duhet të shpikë alibi për të siguruar jetëgjatësi. Ftesa e kryeministrit është për t’u përshëndetur, është e sinqertë sepse ne vlerësojmë që vendi ka nevojë për të përmbyllur disa reforma. Nuk na duhet më një temperaturë e lartë politike, konfliktuale, por na duhet bashkëpunim. Ftesa është një domosdoshmëri.”/ b.h