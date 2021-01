Lulzim Basha deklaroi mbrëmjen e kësaj të enjteje se i gjithë kabineti i tij nëse do të zgjidhet kryeministër do të jetë me standardin më të lartë të integritetit, përgatitjes dhe përvojës.

Ai u shpreh se nëse zgjidhet, do të ishte drejtuesi i parë i qeverisë, i cili nuk është rritur dhe arsimuar në komunizëm, por në perëndim.

“Unë të garantoj diçka, nuk do keni vetëm kryeministrin e parë që nuk është rritur dhe arsimuar në komunizëm dhe ka formim perëndimor në gjithë kuptimin e saj, por do të ketë edhe një kabinet që do të ketë standardin më të lartë të integritetit, përgatitjes dhe përvojës”, tha Basha.

/a.r