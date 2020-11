Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka zhvilluar sot një takim me mjekët e familjeve ku ka diskutuar me ta problemet e sistemit shëndetësor për përballjen me COVID-19.

Mjekët e familjes janë shprehur se nuk kanë pasur protokolle nga Ministria e Shëndetësisë për kurimin e pacientëve në shtëpi. Ndërkohë Basha e ka vënë theksin tek mos raportimi i rasteve me COVID dhe fshehja e vdekjeve.

“Dje, kam kontaktuar me të sëmurë që kërkonin mbështetje për gjendjen ku ishin. Dje kam bërë 6 apo 7 ngushëllime. Numri i të sëmurëve dhe fataliteteve dhe krahasuar me para 1 jave apo 2 është shumë më i rritur se raportohet, ndërkohë që familjarët, rrethi ynë raportojnë dhjetëra raste”, tha Basha.

Më tej kreu i opozitës tha se vendimi urgjent që duhet marrë nga qeveria është rritja e testimeve, për të zbuluar sa më shumë pacientë.

“Vendimi i parë dhe më urgjent është rritja e testimeve. Çështja e dytë që kemi ngritur është që paketa e trajtimit të jetë e rimbursueshme. Kam disa raste ku njerëzit, ata që kanë mundësi marrin kredi në bankë për paketën e ilaçeve anti-covid”, u shpreh ai.

