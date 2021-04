Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha e ka nisur krejt ndryshe vizitën e tij në Divjakë, ndërsa shfaqet hipur në një traktor.

Basha pati një takim me një fermer që kishte të njëjtin emër si ai, Lulzim.

Lideri demokrat teksa bashkëbisedon me fermerin, thekson se Divjaka është një zonë shumë e pasur dhe e begatë.

“Fermeri shqiptar punon dhe zhytet në borxh. Ndërsa në vendet e tjera shteti të ndihmon”, tha Basha.

Kreu i PD, teksa ka demonstruar per here tepare hipjen ne nje traktor, ka premtuar serish se do te jap 100 milione euro per fermeret!

BISEDA:

Basha: 25 prilli është dita për të votuar për interesat e tua. Në fakt do të zgjedhësh për veten tëndë, do të vazhdosh kështu siç ke qënë për 8 vite. Cfarë të pëlqen nga programi ynë?

Fermeri: Suvencionet dhe mbështetja.

Basha:Ti e di që në Kosovë marrin suvencione apo jo?

Fermeri: E di e di. Edi Rama i do trangullin, produktet e Divjakës.

g.kosovari