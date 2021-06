I vendosur për të mos pranuar rezultatin e 25 prillit, dhe i bindur për ribesimin e demokratëve për të vijuar drejtimin e PD, Lulzim Basha përforcoi thirrjen tij se nuk do të presë përfundimin e mandatit të tretë, për të dalë sërish në betejë me Edi Ramën.

Kryetari në detyrë, Lulzim Basha gjatë takimit me demokratët e Kamzës, Vorës dhe njësisë 11, tha se Partia Demokratike nuk do të lejojë përçarjen, ndërsa veten, e konsideron lider sakrificash dhe jo privilegjesh.

“Dhe lidershipi im në krye të Partisë Demokratike, nuk ka qenë kurrë një lidershipi privilegji, as për vete dhe as për ju, por sakrificash. E kush më mirë se ju është dëshmitari i këtyre sakrificave? pavarësisht të gjithë përpjekjeve të kundërshtarit për të na përçarë, jo sot, por sot e mot, që në muajt e parë të lindjes së kësaj partie janë thyer njëra pas tjetrës si shkopinj. Ai e ka kthyer partinë e tij në një stallë lopësh. Ne bëjmë garë, ne bëjmë debat, ne bëjmë konkurrencë, ne vendosim një anëtarë një votë, dhe ky është një avantazh i padiskutueshëm.”

Demokratëve i garantoi edhe një herë se opsioni i bashkëpunimit me Ramën, nuk ekziston.

“Nuk ka bashkëpunim me regjimin e Edi Ramës, Tom Doshit me shokë, por ka atë që bën çdo qytetar me dinjitet në Europë, çdo familje politike me dinjitet ka përballje me anti-vlerat” .