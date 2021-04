Vetëm pak ditë më parë, demokratët e Vlorës tentuan një “kryengritje” ndaj listës së kandidatëve për deputetë që Lulzim Basha regjistroi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Asnjë prej tyre nuk kishte lidhje të drejtpërdrejt me strukturat lokale të cilat ndjeheshin krejtësisht të papërfaqësuar. Kërcënimit me dorëheqje të drejtuesit të tyre politik Bujar Leskaj dhe kryetarit të degës lokale Genc Deromemaj, ju përgjigj me urgjencë në një vizitë blic në Vlorë një prej personazheve të njohura për opinionin publik, Agron Kuliçaj.

Kuliçaj, si një ndër njerëzit më afër ish-Kryeministrit Sali Berisha mori përsipër misionin për të “shtypur” revoltën e demokratëve të Vlorës. Diçka që në fakt duket se ja arriti po të marrim parasysh që lista nuk u ndryshua ndërsa Leskaj e Deromemaj ulën kokën. Por çfarë fshihej në fakt pas kësaj përpjekjeje të shpejtë për të shuar konfliktet? Mjafton të shohësh me kujdes listën e demokratëve të miratuar me urdhër të Lulzim Bashës dhe Sali Berishës. I treti në këtë listë figuron shtetasi Fation Sulo Veizaj.

Pak kush ka arritur ta njohë Veizajn për atë çka përfaqëson por as nuk e kanë kuptuar përse ai duhet të rënditej i treti në listën e partisë kryesore të opozitës. E vërteta është se Veizaj njihet si një ndër njerëzit më të afërt me dy prej personazheve kyçe të denoncuara për afera korruptive me familjarët e ish-kryeministrit Sali Berisha gjatë kohës kur qeveriste vendin. I pari është biznesmeni kontravers Rezart Taçi, të cilin Veizaj e ka përfaqësuar duke qenë administratori i tij në kompaninë e naftës ARMO. Abuzimet me këtë kompani dihen para syve të të gjithë shqiptarëve dhe nuk kanë nevojë për koment.

Personazhi i dytë që lidh Veizajn me familjen Berisha është Rahman Selmanllari, miku i Shkëlzen Berishës, lakuar shumë herë në media për përfitime në kurriz të interesave të qytetarëve dhe pronave publike.

Dokumentet zyrtare konstatojnë se lidhja mes Veizajt, Selmanllarit, Berishës dhe Rezart Taçit është shumë e thellë. Fation Veizaj nuk është rastësisht kandidat në listën e sigurtë të Partisë Demokratike në Qarkun e Vlorës. Pikërisht në këtë qark ai rezulton të jetë pronar ose bashkëpronar i jo pak por 1,635,868 metër katror prona në zonat me të lakmueshme të bregdetit. Veizaj kërkon votat e qytetarëve të Vlorës me të vetmin objektiv për të ruajtur kontrollin e pronave që kanë grabitur gjatë 8 viteve të qeverisjes së Sali Berishës, në bashkëpunim me biznesmen dhe familjar të tij.

Sipas të dhënave zyrtare, rezulton se Veizaj në bashkëpronësi me Rahman Selmanllarin ka në pronësi 23,404 metër katror toka në fshatin Vuno të Bashkisë së Himarës. Pronat vazhdojmë më tej me një shifër rekord prej 1,596,671 metër katror në territorin e njësisë administrative Orikum të Bashkisë së Vlorës. Nuk mbaron me kaq. Veizaj del pronar në 6,600 metër katror toka në Radhimë dhe 9,193 metër katror në Nartë.

E çuditshme se si banorët e Qarkut të Vlorës, ata që e kanë vuajtur në kurriz grabitjen e pronave të tyre ftohen nga Lulzim Basha që të votojnë pikërisht për atë që ua ka rrëmbyer duke i lënë me gisht në gojë. Më keq se kaq, nëse arrin të marrë mandatin e deputetit, Veizaj do të përdorë pushtetin politik për të mos cënuar pronat që ua kanë marrë qytetarëve të bregut.

/lexo.al