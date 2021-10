Ndonëse ka humbur në 3 palë zgjedhje radhazi, kryedemokrati Lulzim Basha i ka kujtuar sot Ramës në Kuvend itoren e vetme në zgjedhjet e 2011-s. Ai i tha Ramës se ‘njëherë që të kafshuan dhëmbët e mi, u zhduke 3 javë’.

“E ka hallin se më dhemb mua dhëmbi, nuk më dhemb as një dhemb e para punës. I kam dhëmbët e mi njëherë dhe i kam gjenetikisht të fuqishëm. Edhe mos ja qa hallin dhëmbët e mi se një herë që të kafshuan dhëmbët e mi, javë u zhduke, vetëm unë dhe ti e dimë se ku shkove, nga burime të ndryshme. Shenjat e i ke nuk të ikin, nuk të del e keqja. Meqë këto nuk i kemi për llafe, por për vepra, pse trembesh ti për vettingun politik? Kë do pyesësh ti? Venecia e ka dhënë mendimin. Dhe që mos kesh frikë se do jesh ti objekti i vetëm, filloje nga unë, nga të duash filloje, ça meraku ke?”, tha ai.